Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Jardim Pacaembu

Crédito: SCA

Uma colisão entre motocicleta e carro foi registrada na manhã desta terça-feira (13), no cruzamento da Avenida Maranhão com a Avenida Pacaembu.

De acordo com as informações apuradas no local, o automóvel seguia pela Avenida Pacaembu, no sentido centrobairro, quando o motociclista, que trafegava pela Avenida Maranhão, avançou o sinal de "pare" ao tentar realizar uma conversão. O condutor do carro ainda tentou desviar, porém o motociclista estaria em velocidade elevada, não conseguiu completar a curva e acabou colidindo contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo. A vítima, um homem de 24 anos, recebeu atendimento da equipe do SAMU no local e foi socorrida para a UPA da Vila Prado.

