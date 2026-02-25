(16) 99963-6036
Força Tática e ROCAM estouram "casa bomba" com mais de 15 quilos de drogas

25 Fev 2026 - 06h10Por Da redação
Equipes de Força Tática e ROCAM da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizaram uma operação na noite desta terça-feira (24), no bairro São Carlos 8, em São Carlos, e localizaram mais de 15 quilos de drogas em um imóvel utilizado como “casa bomba”.

De acordo com informações, os policiais realizavam patrulhamento para coibir o tráfico em um ponto já conhecido pela prática criminosa. Ao perceberem a aproximação das viaturas, diversos indivíduos fugiram correndo, sendo um deles detido.

Durante a abordagem, foi esse primeiro suspeito quem indicou um apartamento onde possivelmente haveria entorpecentes. As equipes foram até o endereço informado, fizeram contato com a moradora e, após autorização, realizaram buscas no imóvel. Inicialmente, nada de ilícito foi localizado.

Ao deixarem o apartamento, os policiais se depararam com o marido da moradora chegando ao local. Ele foi abordado e, durante a revista, foram encontradas duas chaves em sua posse. A equipe já tinha informações de que ele seria o responsável pelo preparo e armazenamento das drogas.



Questionado sobre as chaves, o homem não soube explicar a origem ou finalidade. Diante da suspeita, os policiais realizaram uma varredura nas áreas comuns do prédio. Debaixo da escada, sentiram um forte odor característico de entorpecentes. Utilizando uma das chaves apreendidas, conseguiram abrir o cadeado de um compartimento, onde localizaram grande quantidade de drogas.

Com a outra chave, acessaram um apartamento no andar superior, utilizado para o preparo e embalo dos entorpecentes. No local, foram encontrados diversos materiais para acondicionamento das drogas, como balanças de precisão e outros apetrechos.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos no local. O suspeito foi conduzido ao plantão policial juntamente com todo o material apreendido, permanecendo à disposição da Justiça.

