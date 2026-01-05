Filho é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (4) por descumprimento de medida protetiva de urgência, em uma residência localizada no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, uma mulher de 48 anos, relatou que possui medidas protetivas em vigor contra o próprio filho, que mora nos fundos do terreno.

Segundo o relato, por volta das 4h30 da madrugada, o homem teria entrado sem autorização na residência da vítima, apresentando comportamento alterado. Após uma discussão, ele permaneceu no imóvel e chegou a dormir no local, o que levou a vítima a acionar a polícia pela manhã.

Durante a averiguação, os policiais localizaram o homem deitado em um colchão dentro de um dos quartos da casa. Ele foi detido e algemado no local. Questionado, o suspeito afirmou que tinha ciência da existência das medidas protetivas.

Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A vítima não ficou ferida.

