(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Jardim Zavaglia

Filho é preso após descumprir medida protetiva e invadir casa da mãe

05 Jan 2026 - 08h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na manhã deste sábado (4) por descumprimento de medida protetiva de urgência, em uma residência localizada no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica. No local, a vítima, uma mulher de 48 anos, relatou que possui medidas protetivas em vigor contra o próprio filho, que mora nos fundos do terreno.

Segundo o relato, por volta das 4h30 da madrugada, o homem teria entrado sem autorização na residência da vítima, apresentando comportamento alterado. Após uma discussão, ele permaneceu no imóvel e chegou a dormir no local, o que levou a vítima a acionar a polícia pela manhã.

Durante a averiguação, os policiais localizaram o homem deitado em um colchão dentro de um dos quartos da casa. Ele foi detido e algemado no local. Questionado, o suspeito afirmou que tinha ciência da existência das medidas protetivas.

 Diante dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de descumprimento de medida protetiva. O homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça. A vítima não ficou ferida.

Leia Também

Colisão traseira é registrada na rodovia Washington Luís
Segurança09h02 - 05 Jan 2026

Colisão traseira é registrada na rodovia Washington Luís

Mudas de árvores são furtadas de residência
Vila Elisabeth08h57 - 05 Jan 2026

Mudas de árvores são furtadas de residência

Desacordo em serviço de funilaria termina em agressão
Ibaté 08h55 - 05 Jan 2026

Desacordo em serviço de funilaria termina em agressão

Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino
Segurança08h40 - 05 Jan 2026

Motociclista fica ferida após colisão com Fusca na Vila Marcelino

Motocicleta com chassi suprimido e peças furtadas é apreendida no Antenor Garcia
Segurança07h39 - 05 Jan 2026

Motocicleta com chassi suprimido e peças furtadas é apreendida no Antenor Garcia

Últimas Notícias