sábado, 24 de janeiro de 2026
Segurança

Vítima de acidente de trânsito morre na Santa Casa de São Carlos

24 Jan 2026 - 10h59Por Da redação
Santa Casa de São Carlos - Crédito: divulgação

O motociclista Michel Alves dos Santos, de 23 anos, morreu na noite destaa sexta-feira (23) após não resistir aos ferimentos sofridos em um grave acidente de trânsito ocorrido na Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forjaz, no Jardim Primavera, em Porto Ferreira.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na madrugada do dia 18 de janeiro, por volta da 2h, quando um veículo GM Monza, de cor preta, teria invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com a motocicleta Honda NXR 125 Bros conduzida por Michel, que seguia no sentido oposto da via. Com o impacto, a roda dianteira da moto foi arrancada.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave e encaminhada inicialmente ao Pronto-Socorro Dona Balbina, em Porto Ferreira, sendo posteriormente transferida para a Santa Casa de São Carlos, onde estava internada.

Ainda segundo o registro policial, o condutor do automóvel envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro e não foi localizado até o momento. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML para exames.

