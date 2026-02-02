Violência doméstica deixa dois feridos e termina com prisão de procurado

UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Uma ocorrência de violência doméstica registrada na manhã de domingo (1º) mobilizou equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada via COPOM para atender uma denúncia de agressão em uma residência na Rua José Geraldo Machado. No local, os policiais encontraram um homem de 35 anos caído na calçada, com ferimento na perna direita provocado por arma branca, e uma mulher de 33 anos desacordada, caída próxima à sarjeta, com um corte na cabeça.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e a mulher pelo SAMU. Ambos foram encaminhados para atendimento médico na UPA do Cidade Aracy. A mulher permaneceu em observação médica, enquanto o homem foi liberado após atendimento.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem de 35 anos era procurado pela Justiça, em razão de um mandado de prisão civil expedido em dezembro de 2025 pela Vara da Família e Sucessões de São Carlos, com validade até dezembro de 2028. Diante da constatação, ele foi detido e encaminhado ao Centro de Triagem do município.

