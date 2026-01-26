Vendedor ambulante é agredido por desconhecidas no Centro

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 68 anos procurou o Plantão da Polícia Civil de São Carlos para registrar um boletim de ocorrência por agressão e ameaça sofridas na tarde da última sexta-feira (23), na região central da cidade.

De acordo com o registro policial, o caso ocorreu por volta das 14h15, na Rua Episcopal. A vítima informou que estava no local vendendo produtos de forma ambulante, atividade que exerce há cerca de 30 anos, quando foi surpreendida por uma mulher, cuja identidade e idade não foram informadas.

Segundo o relato, a mulher teria iniciado as agressões físicas utilizando uma bolsa e desferindo chutes na perna da vítima. Apesar da violência, o homem afirmou não ter sofrido lesões aparentes e disse desconhecer o motivo do ataque.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, após chegar em casa, a vítima foi alvo de ameaças por telefone. Uma mulher, possivelmente a mesma envolvida na agressão, teria ligado para o número da esposa da vítima e proferido ameaças de morte, afirmando que, caso o encontrasse novamente na rua, ela e o marido o matariam. Durante a ligação, o homem relatou ter ouvido a voz de duas mulheres ao fundo.

A vítima informou não conhecer as autoras, mas forneceu à polícia o número de telefone utilizado na ligação. O caso foi registrado como vias de fato e ameaça, e será encaminhado para a unidade policial responsável pela área dos fatos.

