Veja o que diz o BO de prisão de assaltantes em Ibaté

Na manhã de hoje, a Polícia Militar prendeu quatro homens acusados de envolvimento em um roubo de veículo em Américo Brasiliense, após intensa perseguição que culminou em uma abordagem no município de Ibaté. O SCA teve acesso ao boletim de ocorrência. Confira os detalhes.

A ocorrência teve início quando policiais militares de Ibaté receberam informações do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) de que viaturas da cidade de Araraquara estavam em perseguição a um Hyundai Creta prata que seguia em direção a Ibaté. O veículo havia sido roubado pouco antes no município de Américo Brasiliense, onde três homens invadiram a residência de uma vítima na Av. Joaquim Pinto Pereira de Almeida, no Jd. Bela Vista, ameaçando-a com uma arma e subtraindo a quantia de R$ 124,00 em dinheiro e o Hyundai Creta.

Com o apoio do helicóptero Águia, foi possível localizar o veículo roubado abandonado em um canavial próximo à Usina Tamoio. Pouco depois, os suspeitos foram avistados saindo do canavial e entrando em um Honda City que seguia pela Rodovia Washington Luís em direção a Ibaté. A equipe policial posicionou-se estrategicamente nas entradas do município e interceptou o Honda City na rotatória de acesso ao bairro Jardim Cruzado, realizando a abordagem dos quatro ocupantes.

Durante a abordagem, um dos homens tentou fugir e foi perseguido a pé. Em um momento de tensão, o suspeito teria levado a mão à cintura, o que fez com que um dos policiais efetuasse um disparo de segurança, que não atingiu ninguém. O ladrão atravessou a rodovia e se escondeu em uma barbearia na Rua Porto Ferreira, onde foi localizado e detido pelo outro PM, com apoio do helicóptero Águia.

Em buscas pessoais, a polícia encontrou com um dos acusados um revólver calibre 22 com numeração suprimida, carregado com sete munições e mais 20 munições de reserva, que ele alegou desconhecer. Com o outro, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, que ele afirmou ser para consumo próprio, e R$ 100,00 em dinheiro.

Dentro do Honda City, a polícia encontrou R$ 124,00 em dinheiro no banco do passageiro, além de R$ 270,00 espalhados pelo veículo, duas máquinas de cartão de crédito e cinco celulares, sendo três da marca Samsung, um Motorola e um Xiaomi. Este último, um dos individuos tentou dispensar durante a fuga, mas foi recuperado pelos policiais.

Durante os depoimentos, o suspeito que tentou fugir a pé confessou participação no roubo, explicando que estava "na correria" para quitar uma dívida de R$ 20.000 com uma organização criminosa. Já o motorista do Honda City, alegou ser apenas motorista de aplicativo e afirmou desconhecer o roubo. Os outros dois suspeitos permaneceram em silêncio sobre o crime. Foi ainda constatado que um deles possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 1ª Vara Criminal de Araraquara.

A vítima, que foi surpreendida pelos assaltantes em sua residência, relatou que, embora tenha sido ameaçada com uma arma, não sofreu violência física. Após a conclusão dos procedimentos de perícia no Hyundai Creta, que apresentava avarias na parte frontal, o veículo e o dinheiro foram devolvidos à vítima.

O Honda City, utilizado na tentativa de fuga, foi apreendido e recolhido ao pátio de Ibaté. Todos os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Ibaté, onde permanecem à disposição da Justiça para as devidas providências legais.

