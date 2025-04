Homem é vítima de esfaqueamento no São Carlos III

Upa do Santa Felícia - Crédito: arquivo pessoal

Um homem foi vítima de agressão na noite desta sexta-feira (4), por volta das 23h55, na Rua Francisco Possa, no bairro São Carlos III. O autor da agressão não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um desempregado de 37 anos, estava em via pública quando foi atacada por um indivíduo desconhecido. Ele foi conduzido até a UPA do Santa Felícia, onde foi constatado três perfurações nas costas, permanecem internado em observação. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local e registrou a ocorrência no plantão policial.

