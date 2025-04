Idoso é assaltado em ponto de ônibus em São Carlos

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um idoso de 65 anos foi vítima de um assalto à mão armada na manhã da última sexta-feira (4), por volta das 10h50, enquanto aguardava o ônibus na Avenida Romualdo Villani, no Jardim Ipanema, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima relatou que dois homens em uma motocicleta o abordaram no local. Um dos suspeitos, armado com um revólver, utilizou-se de grave ameaça para exigir o telefone celular do idoso, que entregou o aparelho sem oferecer resistência. Apesar do susto, não houve agressão física.

Instantes após o crime, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e chegou a seguir a motocicleta utilizada pelos assaltantes, mas até o momento os criminosos não foram localizados. Ambos os autores foram descritos como homens, mas não há informações sobre a cor da moto ou a placa.

