Uma grande mobilização policial na entrada de Ibaté chama a atenção de moradores na manhã desta segunda-feira (5).

Segundo informações, quatro indivíduos que teriam roubado um carro Creta em Américo Brasiliense foram presos após um cerco com o apoio de várias viaturas e do helicóptero Águia. Reportagem do SCA está no local. Mais informações em instantes.

Leia Também