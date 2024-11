Bandidos presos em Ibaté haviam assaltado residência

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Carro utilizado na fuga - Crédito: Rota das Notícias

Saiba Mais Segurança Assaltantes são presos após cerco policial em Ibaté

Quatro indivíduos assaltaram uma residência em Américo Brasiliense e fugiram em um veículo, dirigindo-se em direção a Ibaté, na manhã desta terça-feira (5).

A ação mobilizou diversas viaturas da Polícia Militar de Ibaté, São Carlos e Araraquara, além do apoio da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Municipal, com auxílio do helicóptero Águia, que ajudou a cercar os suspeitos, todos residentes em Ibaté.

Durante a abordagem, três suspeitos se renderam, enquanto o quarto tentou escapar em direção ao Jardim Cruzado, onde se escondeu em um salão de beleza. Ele foi localizado e preso pela polícia. Com o grupo, foi encontrado um revólver. Todos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil e permanecem à disposição da Justiça.

Leia Também