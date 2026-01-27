(16) 99963-6036
Segurança

Veículo roubado é encontrado incendiado em estrada rural de Ibaté

27 Jan 2026 - 10h53Por Jessica Carvalho R.
Um veículo com registro de roubo foi localizado totalmente incendiado na manhã do último domingo (25), em uma estrada rural de Ibaté. O caso ocorreu por volta das 9h50, na via que dá acesso à Fazenda Palmital, nas proximidades da represa conhecida como "Bicudo".

De acordo com o relatório de ocorrência, a equipe foi acionada via Centro de Comunicação Operacional (CCO) após a informação de que um automóvel estaria em chamas no local. Ao chegar à área indicada, os agentes constataram que o veículo estava completamente queimado.

Após consulta aos sistemas policiais, foi verificado que o automóvel possuía registro de roubo ocorrido no próprio município de Ibaté, no dia 21 de janeiro. A proprietária do veículo foi contatada e informou não ter conhecimento sobre o paradeiro do automóvel nem sobre o estado em que foi encontrado.

Diante da situação, a Polícia Civil de São Carlos, por meio do plantão do CPJ (Central de Polícia Judiciária), foi acionada para o registro da ocorrência e adoção das providências cabíveis. O caso será investigado para apurar as circunstâncias do crime e a possível autoria.

