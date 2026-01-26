(16) 99963-6036
segunda, 26 de janeiro de 2026
Segurança

Veículo produto de furto é localizado em estrada rural de São Carlos

26 Jan 2026 - 13h54Por Jessica Carvalho R.
Veículo produto de furto é localizado em estrada rural de São Carlos
Durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira (26), com vistas à localização de veículos produtos de ilícito, uma equipe policial realizava ações nas proximidades de área rural, pela Estrada Municipal Manoel Nunes, via de terra que liga o bairro Eduardo Abdelnur à rodovia SP-215, quando visualizou, pelo contrafluxo da via, um veículo Fiat/Siena trafegando sem a placa de identificação dianteira, ostentando placa original apenas na parte traseira.
 
Diante da fundada suspeita, foi emanada ordem legal de parada, ocasião em que o condutor tentou empreender fuga, realizando manobra evasiva, sendo, contudo, prontamente interceptado pela equipe policial.
 
Realizada a abordagem e devidamente identificado o condutor, masculino, 39 anos, este declarou ter adquirido o veículo há aproximadamente um mês, pelo valor de R$ 1.000, informando não portar qualquer documentação do automóvel.
 
Submetido à pesquisa por meio dos sistemas policiais, foi confirmada queixa de furto, registrada na data de 01 de dezembro de 2025.
 
Diante do flagrante delito, o indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade de polícia judiciária elaborou o Boletim de Ocorrência Policial Civil pelo crime de receptação, permanecendo o conduzido à disposição da Justiça.
 
O veículo foi apreendido, por tratar-se de produto de furto.

