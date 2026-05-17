Veículo perde controle e colide contra árvore às margens da SP-215

Crédito: SCA

Um carro saiu da pista e colidiu contra uma árvore na manhã deste domingo (17), na rodovia SP-215, Rodovia Luís Augusto de Oliveira, no km 147, nas proximidades da Mapfre, em São Carlos.

Segundo informações apuradas no local, o condutor de um Fiat Palio Weekend seguia no sentido bairro Cidade Aracy à rodovia Washington Luís, acompanhado de um passageiro, quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, atravessou o canteiro lateral, rodou e entrou em uma área de mata às margens da rodovia, batendo contra uma árvore.

Equipes da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local realizando o atendimento inicial da ocorrência. Ao chegarem, os socorristas constataram que o motorista já não estava mais no local do acidente. Apenas o passageiro permanecia no interior da área de mata, apresentando ferimento no braço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e socorreu a vítima, um homem de 26 anos, com suspeita de fratura no punho. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de São Carlos.

A vítima não soube informar como o acidente aconteceu. A Polícia Rodoviária também compareceu ao local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente.

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