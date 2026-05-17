Golpe do falso frete faz morador de São Carlos perder dinheiro após compra online

Golpe celular - Crédito: Freepik

Um morador de São Carlos registrou um boletim de ocorrência após cair em um golpe envolvendo uma suposta compra realizada pela internet.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima realizou a compra de uma bicicleta elétrica no valor de R$ 907,88. Após a compra, um homem que se apresentou como “Guilherme”, supostamente funcionário da empresa, entrou em contato pelo telefone com DDD 62, alegando que seria necessário realizar um pagamento adicional referente ao frete devido ao tamanho do produto.

A vítima então efetuou um pagamento via PIX no valor de R$ 237 para o suposto envio da mercadoria, que deveria chegar entre três e cinco dias úteis. No entanto, o produto nunca foi entregue.

Desconfiado da situação, o comprador entrou em contato com o suporte da loja, sendo informado de que o suposto vendedor não fazia parte da plataforma e que não havia registro do contato informado. A empresa realizou o estorno do valor da compra principal.

Após receber o pagamento do frete, o suposto golpista deixou de responder às mensagens e não manteve mais contato com a vítima.

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