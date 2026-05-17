Idoso de 80 anos perde quase R$ 10 mil em golpe de falso prêmio pela internet

Golpe pelo telefone - Crédito: imagem ilustrativa

Um aposentado de 80 anos foi vítima de um golpe de estelionato após criminosos utilizarem uma videochamada pelo WhatsApp para convencê-lo de que havia ganhado um prêmio de R$ 100 mil em São Carlos.

Segundo relato da vítima, ele recebeu uma ligação de vídeo de um número com DDD 21. Na chamada, aparecia a imagem de um suposto apresentador de televisão conhecido por realizar sorteios.

Durante a conversa, os criminosos afirmaram que o aposentado havia sido contemplado com um prêmio de R$ 100 mil. Após persuadirem a vítima, enviaram um link com um boleto bancário e disseram que o pagamento seria necessário para liberar o valor do prêmio.

Acreditando na história, o idoso realizou o pagamento e teve um prejuízo de R$ 9.999,99.

O caso será investigado.

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