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domingo, 17 de maio de 2026
Segurança

Idoso de 80 anos perde quase R$ 10 mil em golpe de falso prêmio pela internet

17 Mai 2026 - 09h24Por Jéssica C.R.
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Golpe pelo telefone - Crédito: imagem ilustrativaGolpe pelo telefone - Crédito: imagem ilustrativa

Um aposentado de 80 anos foi vítima de um golpe de estelionato após criminosos utilizarem uma videochamada pelo WhatsApp para convencê-lo de que havia ganhado um prêmio de R$ 100 mil em São Carlos.

Segundo relato da vítima, ele recebeu uma ligação de vídeo de um número com DDD 21. Na chamada, aparecia a imagem de um suposto apresentador de televisão conhecido por realizar sorteios.

Durante a conversa, os criminosos afirmaram que o aposentado havia sido contemplado com um prêmio de R$ 100 mil. Após persuadirem a vítima, enviaram um link com um boleto bancário e disseram que o pagamento seria necessário para liberar o valor do prêmio.

Acreditando na história, o idoso realizou o pagamento e teve um prejuízo de R$ 9.999,99.

O caso será investigado.

 

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