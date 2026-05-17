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domingo, 17 de maio de 2026
São João da Boa Vista

Quatro pessoas morrem carbonizadas após colisão frontal na SP-344

17 Mai 2026 - 04h55Por Da redação
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Quatro pessoas morrem carbonizadas após colisão frontal na SP-344 - Crédito: Artesp Crédito: Artesp

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (16) na Rodovia SP-344, em São João da Boa Vista, terminou com quatro pessoas mortas e uma ferida. A colisão aconteceu por volta das 19h10, na altura do km 223, e envolveu um Nissan Kicks e um Fiat Siena.

De acordo com informações da concessionária Renovias, o SUV seguia no sentido leste quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente contra o Siena, que trafegava no sentido oeste.

Após o impacto, o Fiat Siena pegou fogo no canteiro central. Quatro vítimas morreram carbonizadas dentro do veículo. Já no Nissan Kicks, uma pessoa ficou gravemente ferida, sendo socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa.

As causas do acidente serão investigadas.

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