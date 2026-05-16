PM captura dois procurados pela Justiça em São Carlos

Viatura PM Plantão - Crédito: SCA

A Polícia Militar capturou, na noite desta sexta-feira (15), dois procurados pela Justiça em diferentes regiões de São Carlos.

O primeiro caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Cidade Aracy. Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares localizaram uma mulher que possuía mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas. Após a confirmação da ordem judicial via COPOM, ela foi conduzida ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Mais tarde, por volta das 20h12, outra equipe da PM, com apoio do Comando de Grupo Patrulha (CGP), realizou a captura de um homem procurado pela Justiça em um imóvel localizado no mesmo bairro. Segundo a corporação, os policiais receberam informações do COPOM sobre o paradeiro do suspeito e, após abordagem, confirmaram a existência do mandado de prisão. Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

As ocorrências foram registradas pela Polícia Civil.

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