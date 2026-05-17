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domingo, 17 de maio de 2026
Segurança

Moradora em situação de rua é esfaqueada no abdômen e socorrida em estado grave na Vila Costa do Sol

17 Mai 2026 - 03h50Por Da redação
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Moradora em situação de rua é esfaqueada no abdômen e socorrida em estado grave na Vila Costa do Sol - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma jovem de 19 anos foi vítima de um esfaqueamento no início da noite deste sábado, 16, pela rua Capitão Alberto Mendes Júnior, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

Segundo informações, após uma desavença e briga entre moradores em situação de rua, um indivíduo masculino desferiu uma facada no abdômen da vítima. Há suspeita de perfuração no intestino devido à gravidade do ferimento.

O local é conhecido pela frequente presença de moradores em situação de rua. Equipes da Polícia Militar estiveram pelo endereço e conseguiram abordar o autor do esfaqueamento.

A vítima apresentava grande perda de sangue e estava parcialmente inconsciente no momento do socorro. Ela foi atendida pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU e encaminhada em estado grave para a Santa Casa de São Carlos.

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