Motociclista sofre queda após caminhonete dar ré em semáforo na vila Marina

Foto ilustrativa IA -

Uma estudante registrou um boletim de ocorrência após sofrer um acidente envolvendo uma caminhonete VW Amarok na noite da última quinta-feira (14), na Avenida Salgado Filho na Vila Marina.

Segundo relato da vítima à Polícia Civil, ela retornava da UFSCar para sua residência conduzindo uma motocicleta elétrica quando percebeu que a Amarok preta trafegava de maneira suspeita à sua frente. De acordo com a jovem, o motorista acelerava e freava bruscamente e ocupava o meio da via, dificultando qualquer tentativa de ultrapassagem.

Ao chegar em um semáforo, a caminhonete teria parado em uma das faixas e a motociclista ficou atrás do veículo. Neste momento, o condutor teria engatado a marcha à ré de forma repentina, atingindo a moto e provocando a queda da vítima.

Com o impacto, a estudante sofreu ferimentos nos braços, quadril e nas duas pernas.

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