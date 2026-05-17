Mulher perde mais de R$ 15 mil após cair em golpe envolvendo falso atendente bancário

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Uma moradora do bairro Santa Angelina, registrou um boletim de ocorrência após perder mais de R$ 15 mil ao cair em um golpe aplicado por telefone.

Segundo relato da vítima à Polícia Civil, ela recebeu uma ligação de um homem que se identificou como “Lucas Mendez”. O suspeito afirmou que uma compra de celular estaria sendo realizada em seu cartão em uma loja.

A vítima informou que negou ter feito qualquer compra, momento em que o golpista passou a dizer que também tentavam contratar um empréstimo em sua conta devido ao alto limite disponível.

De acordo com o boletim de ocorrência, o criminoso orientou a mulher a acessar aplicativos bancários, inserir senhas e até baixar o aplicativo da instituição financeira, alegando que o procedimento serviria para “proteger” os valores e o limite bancário.

Após seguir as instruções, a vítima percebeu diversas transferências via PIX que não reconhecia. Segundo os extratos apresentados à polícia, o prejuízo total chegou a R$ 15.022.

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