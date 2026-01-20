(16) 99963-6036
Veículo furtado é recuperado pela Guarda Municipal em São Carlos

20 Jan 2026
A Guarda Municipal de São Carlos localizou, na madrugada desta terça -feira (20), um veículo furtado na cidade. O caso ocorreu na Rua Luiz Luchesi Filho, no bairro São Carlos VIII.

Segundo informações da vítima, o carro havia sido furtado na tarde de ontem, na Rua Francisco Mariconde, Vila Marina.

Na noite do mesmo dia, após receber informações de um amigo de que o veículo estava abandonado no endereço citado, a vítima acionou a Guarda Municipal.

A vítima informou que apenas uma caixa de ferramentas foi subtraída do porta-malas do veículo. Após os procedimentos de praxe, o carro foi devolvido em segurança ao proprietário.

 

