segunda, 26 de janeiro de 2026
Segurança

Veículo é localizado abandonado em área de mata no Antenor Garcia

26 Jan 2026 - 14h38Por Jessica Carvalho R.
Um veículo foi localizado abandonado em uma área de mata no início da tarde desta segunda-feira (26), na antiga Estrada da Ferradura, nos fundos do bairro Antenor Garcia.

De acordo com as informações, uma equipe de policiamento recebeu uma denúncia anônima informando sobre a presença de um automóvel em meio à vegetação. Diante do chamado, os policiais se deslocaram até o local indicado e constataram a veracidade da informação.

No local, foi encontrado um VW Gol abandonado, já sem as rodas e sem outros pertences, o que indica que o veículo teria sido depenado. Após a verificação, a equipe entrou em contato com o proprietário, que compareceu ao local e assumiu a responsabilidade pelo automóvel.

