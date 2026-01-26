(16) 99963-6036
Veículo é furtado no Jardim Paraíso; proprietário pede ajuda

26 Jan 2026 - 09h17Por Jessica Carvalho R.
Um veículo foi furtado na manhã da sexta-feira (17) no Jardim Paraíso. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, o automóvel estava estacionado na Rua Serafim Vieira de Almeida quando foi levado.

A vítima informou que deixou o carro estacionado nas proximidades do local de trabalho e, ao retornar por volta das 11h10, constatou que o veículo não se encontrava mais no local. O automóvel furtado é um VW Voyage, placas CQT-6G27.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do automóvel pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

