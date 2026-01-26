Veículo é furtado no Jardim Paraíso; proprietário pede ajuda

Um veículo foi furtado na manhã da sexta-feira (17) no Jardim Paraíso. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, o automóvel estava estacionado na Rua Serafim Vieira de Almeida quando foi levado.
A vítima informou que deixou o carro estacionado nas proximidades do local de trabalho e, ao retornar por volta das 11h10, constatou que o veículo não se encontrava mais no local. O automóvel furtado é um VW Voyage, placas CQT-6G27.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do automóvel pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.