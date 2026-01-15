Veículo é apreendido e caso é registrado como estelionato em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um caso de estelionato envolvendo a venda de um veículo mobilizou a Polícia Militar na noite desta quinta-feira (15), no bairro Santa Felícia. A ocorrência foi registrada em um posto de combustíveis localizado no cruzamento da avenida Bruno Ruggiero Filho com a rua Miguel Petroni, após acionamento via COPOM.

De acordo com informações apuradas, o proprietário do veículo, um homem de 38 anos, relatou que em dezembro de 2025 deixou seu Fiat Punto em uma garagem/estacionamento para ser vendido pelo valor de R$ 33 mil. No entanto, com o passar do tempo, ele descobriu que o automóvel havia sido vendido sem que qualquer quantia fosse repassada a ele.

Diante da suspeita de golpe, o proprietário decidiu investigar por conta própria. Fingindo ser um comprador interessado em um Fiat Punto, entrou em contato com o dono da garagem, que forneceu o telefone de um terceiro, apontado como atual possuidor do carro.

Ao conversar com esse homem, de 42 anos, o verdadeiro dono marcou um encontro em um posto de combustíveis, sob o pretexto de finalizar a compra. No local, após diálogo entre as partes, houve um desentendimento que evoluiu para vias de fato. Na ocasião, o proprietário afirmou que o veículo lhe pertencia e que não havia recebido nenhum valor pela suposta venda.

O homem que estava com o automóvel alegou aos policiais que teria adquirido o veículo em parceria com o dono do estacionamento, pagando R$ 16 mil, enquanto o responsável pela garagem teria contribuído com outros R$ 16 mil.

Diante dos fatos, a Polícia Militar conduziu o veículo e os envolvidos até o Plantão Policial de São Carlos. O delegado de plantão determinou a apreensão do Fiat Punto, que foi encaminhado ao Pátio Municipal, além do registro de um Boletim de Ocorrência por estelionato.

Ainda segundo apuração policial, o proprietário da garagem já responde a diversos inquéritos e é investigado por vender veículos de forma irregular, sem repassar os valores aos verdadeiros donos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

