Vazamento de gás em apartamento mobiliza Bombeiros no CDHU

Crédito: Lourival Izaque

Um vazamento de gás foi registrado em um apartamento no Bloco 5, na noite desta terça-feira (27), no CDHU, e mobilizou o Corpo de Bombeiros. O caso envolveu um senhor de aproximadamente 82 anos, que mora há cerca de quatro dias no local.

De acordo com as informações, o idoso foi preparar comida e tentou acender o fogão, porém o forno não chegou a acender corretamente. Em seguida, ele se deitou para descansar, sem perceber que o gás continuava vazando no apartamento.

Após o vazamento ser identificado, os Bombeiros foram acionados. A equipe entrou no apartamento e constatou que o morador não estava ferido. Os militares realizaram o desligamento do gás e fizeram a ventilação do imóvel para eliminar o acúmulo.

