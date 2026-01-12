(16) 99963-6036
Usuários de drogas são suspeitos de atear fogo em ferro-velho

12 Jan 2026 - 16h45Por Da redação
Bombeiros no local - Crédito: SCABombeiros no local - Crédito: SCA

Uma ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (12) mobilizou várias viaturas do Corpo de Bombeiros após um chamado de incêndio em barracão pela Rua Santa Gertrudes, no bairro Vila Isabel.

Devido à informação inicial, três viaturas de auto-bomba, além de uma unidade de resgate, foram deslocadas até o endereço. No entanto, ao chegarem ao local, as equipes constataram que se tratava de um incêndio em materiais recicláveis, em um depósito de ferro-velho, e não em um barracão, como havia sido informado.

Segundo um funcionário do local, provavelmente um usuário de drogas teria invadido o terreno e ateado fogo. Em razão do grande acúmulo de materiais, as chamas se espalharam, atingindo apenas galhos de uma árvore próxima ao depósito.

Populares que presenciaram a fumaça acabaram acionando o Corpo de Bombeiros, relatando inicialmente que o fogo estaria em um barracão, o que motivou o envio de várias viaturas.

Após a avaliação da situação, não houve necessidade de combate direto às chamas, e a equipe do Corpo de Bombeiros realizou apenas orientações ao proprietário do depósito de reciclagem.

