sexta, 09 de janeiro de 2026
João Jorge Marmorato

Trote mobiliza Corpo de Bombeiros e Polícia Militar em escola

09 Jan 2026 - 20h16Por Da redação
Trote mobiliza Corpo de Bombeiros e Polícia Militar em escola - Crédito: SCA Crédito: SCA


Na noite desta sexta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas após um trote envolvendo um suposto foco de incêndio na Escola João Jorge Marmorato, localizada na Avenida Vicente Pelicano, no bairro Jardim Dona Francisca, em São Carlos.

Segundo as informações repassadas no chamado, o incêndio estaria ocorrendo dentro da unidade escolar. Diante da gravidade da situação, duas viaturas de combate a incêndio (autobombas), uma unidade de resgate e a Polícia Militar foram deslocadas até o local.

Após a chegada das equipes e uma averiguação minuciosa, foi constatado que não havia nenhum incêndio na escola ou em seu entorno, confirmando que a ocorrência se tratava de um trote. Nenhuma anormalidade foi registrada.
Após os procedimentos de praxe, as equipes retornaram às bases.

O subtenente Rombotis, do Corpo de Bombeiros, alertou a população sobre o uso consciente do serviço de emergência. Segundo ele, trotes prejudicam o atendimento de ocorrências reais e podem impedir o socorro a situações de maior urgência e gravidade.
O Corpo de Bombeiros reforça que passar trote é crime e orienta que a população utilize o serviço apenas em situações reais de emergência.

