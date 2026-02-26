(16) 99963-6036
quinta, 26 de fevereiro de 2026
Segurança

Trator roubado em Pirassununga é localizado em área de mata em Itirapina após ação da PM

26 Fev 2026 - 17h36Por Da redação
Crédito: SCA

Um trator roubado na noite de terça-feira (25) em uma propriedade rural de Pirassununga foi localizado na manhã desta quinta-feira (26) em uma área de mata às margens da Rodovia Domingos Inocentini, zona rural de Itirapina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 20h, quando cinco indivíduos armados invadiram uma fazenda, renderam o caseiro e sua família e os mantiveram amarrados dentro da residência. Dois suspeitos permaneceram na casa enquanto os outros três retiraram o trator do local e fugiram em seguida. As vítimas conseguiram se soltar apenas por volta da meia-noite.

Na manhã seguinte, após acionamento via COPOM, equipes da PM foram informadas de que a empresa responsável pelo rastreamento do veículo indicava a possível localização do trator na região de Itirapina. Viaturas de São Carlos e Itirapina iniciaram buscas em uma extensa área de mata e, com apoio de outras equipes, conseguiram localizar o maquinário.

O veículo recuperado é um trator da marca Massey Ferguson, de cor vermelha. Após a localização, foi acionado um guincho, que realizou o transporte até a Delegacia de Polícia de Itirapina.

A ocorrência foi registrada como roubo e localização de veículo. O trator foi restituído ao representante da propriedade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O caso segue sob investigação.

