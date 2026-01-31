(16) 99963-6036
Tomada pelo ciúme, mulher agride o companheiro após ingerir bebida alcoólica

31 Jan 2026 - 09h58Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 59 anos ficou ferido após uma discussão com a companheira, uma mulher de 50 anos, na noite desta sexta-feira (30), em um apartamento localizado na Rua Episcopal, no Jardim Lutfalla, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, o casal mantém um relacionamento e, durante a noite, após a mulher ingerir bebida alcoólica, teria ocorrido uma crise de ciúmes, dando início a uma discussão. Em determinado momento, a mulher quebrou uma garrafa e avançou contra o companheiro. Ele conseguiu contê-la, mas sofreu cortes superficiais nos braços.

Ainda segundo o registro policial, a mulher também teria arremessado o telefone celular da vítima e feito ameaças de morte. O homem relatou que precisou colocá-la para fora do apartamento, porém ela passou a chutar a porta tentando retornar ao imóvel.

Posteriormente, a mulher deixou o local, mas voltou algum tempo depois alegando ter esquecido o controle do portão. Como possuía as chaves do apartamento, conseguiu entrar novamente. Ambos desceram até o estacionamento para procurar o objeto e, em seguida, o homem retornou ao apartamento, enquanto a mulher deixou o local.

No dia seguinte, a vítima informou que trocou as fechaduras do imóvel para impedir novas entradas e que não teve mais contato com a mulher.

