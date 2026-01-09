Técnica de enfermagem registra ocorrência por desacato na UPA Cidade Aracy

UPA Cidade Aracy - Crédito: Divulgação

Uma técnica de enfermagem, registrou um boletim de ocorrência por desacato na tarde desta quinta-feira (8), após um desentendimento ocorrido dentro da UPA Cidade Aracy.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência, mas, ao chegarem ao local, a situação já havia sido parcialmente controlada por outra equipe.

Segundo o relato da profissional de saúde, o conflito teve início após ela sair de um consultório médico, onde conversava com o médico responsável sobre o atendimento de um paciente que aguardava na unidade. Ainda conforme o boletim, um homem que estava no local passou a proferir ofensas verbais contra a técnica de enfermagem, utilizando palavras de baixo calão.

A vítima informou que, ao questionar o comportamento do autor, ele teria se exaltado ainda mais e avançado em sua direção. Assustada, ela se dirigiu até a sala de medicação, mas o homem teria continuado com as ofensas e tentou entrar no ambiente, sendo impedido por uma colega de trabalho que segurou a porta.

A técnica de enfermagem afirmou que se sentiu ameaçada e muito nervosa com a situação. O autor, por sua vez, apresentou versão diferente, alegando que a discussão começou após ele considerar que a profissional teria tratado uma paciente idosa de forma ríspida, o que o levou a repreendê-la, resultando na troca de ofensas.

