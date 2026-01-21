Suspeito foge e abandona drogas e dinheiro durante patrulhamento da GCM em Ibaté

Crédito: GCM

Uma ação de patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal resultou na apreensão de entorpecentes e dinheiro na noite de segunda-feira (20), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe realizava ronda pela Rua Borborema por volta das 22h40 quando percebeu a movimentação suspeita de um homem que carregava uma bolsa e uma pochete. Ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo fugiu a pé e, durante a corrida, arremessou uma sacola dentro de uma caixa de papelão próxima a um veículo estacionado na via.

Os agentes iniciaram acompanhamento, mas não conseguiram realizar a abordagem, já que o suspeito tomou rumo desconhecido. Em seguida, a guarnição retornou ao local onde a sacola havia sido dispensada e, após buscas nas imediações, localizou uma sacola preta contendo dinheiro em espécie e substâncias semelhantes a entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos R$ 343,75 em dinheiro, além de duas porções análogas à maconha, quatro porções análogas à droga conhecida como “ice” e uma porção análoga à cocaína.

Todo o material foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada e as providências legais adotadas. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

