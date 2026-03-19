Suspeito Ã© preso pela GCM com 31 peÃ§as de bronze furtadas de tÃºmulos no Nossa Senhora do Carmo

CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (18) após ser flagrado furtando objetos de bronze no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, localizado no bairro Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a ação foi identificada por meio do sistema de monitoramento do Centro de Controle Operacional (CCO), que visualizou três indivíduos praticando o crime no interior do cemitério.

Equipes de patrulhamento foram acionadas imediatamente e se deslocaram até o local, onde conseguiram abordar um dos suspeitos. Com ele, os agentes encontraram uma mochila contendo 31 objetos de bronze, que teriam sido retirados de túmulos.

O responsável pelo cemitério compareceu ao plantão policial e estimou o prejuízo em cerca de R$ 7 mil.

O indivíduo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após análise da ocorrência, o delegado de plantão ratificou a prisão, e o suspeito foi recolhido ao Centro de Triagem. Os outros envolvidos não foram localizados até o momento.

Leia TambÃ©m