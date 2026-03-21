Suspeito de trÃ¡fico de drogas Ã© preso pela PM em Itirapina

Na tarde deste sábado (21), a Polícia Militar prendeu um suspeito por tráfico de drogas no bairro Colônia da Fepasa, em Itirapina.

Durante patrulhamento, a equipe policial avistou um indivíduo em atitude suspeita, transitando de bicicleta e carregando uma pochete. Ao notar a presença da viatura, ele mudou repentinamente de direção, o que motivou a abordagem.

Na busca pessoal, os policiais localizaram no interior da pochete 38 porções de maconha prontas para venda, 13 pedras de crack e R$ 125,00 em dinheiro. Segundo a polícia, os entorpecentes estavam fracionados e embalados, o que caracteriza o comércio ilegal.

Questionado, o suspeito admitiu que parte da droga seria destinada à venda.

Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi encaminhado ao hospital local para atendimento médico e, posteriormente, apresentado no plantão policial de Rio Claro.

O delegado plantonista ratificou a prisão pelo crime de tráfico de drogas, e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

Leia TambÃ©m