Suspeito de tentativa de furto é detido pelo TOR na SP-215

Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) - Crédito: divulgação

Uma ocorrência de tentativa de furto foi registrada na noite de domingo (1º) em um prédio abandonado localizado às margens da rodovia SP-215, na no município de Descalvado. O caso foi apresentado no Plantão da Polícia Civil de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram um homem de 45 anos caminhando pela pista da rodovia. Durante a abordagem, ele afirmou que sua motocicleta teria apresentado problemas mecânicos e estaria parada mais à frente.

No entanto, uma testemunha e o representante de uma empresa situada nas proximidades informaram aos policiais que o homem seria suspeito de envolvimento em uma tentativa de furto de cabos no interior da propriedade. Segundo o relato, ao chegarem ao local, foi possível visualizar três indivíduos dentro da área do prédio abandonado, que fugiram para uma mata próxima ao perceberem a presença de pessoas.

Ainda conforme a ocorrência, fios e cabos já estavam cortados e amontoados, totalizando cerca de 100 quilos, porém nenhum material chegou a ser levado. Os suspeitos teriam desistido da ação antes da subtração dos objetos.

A motocicleta mencionada pelo homem de 45 anos foi localizada posteriormente escondida na mata, juntamente com dois capacetes, e não apresentava falhas mecânicas. Nada de ilícito foi encontrado com ele, que negou participação no crime.

A autoridade policial destacou que não foi possível reconhecer os autores, nem vincular diretamente o homem abordado à tentativa de furto, uma vez que a testemunha não conseguiu identificar os indivíduos. Nenhum objeto foi apreendido.

