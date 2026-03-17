Viatura PM no PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: SCA

Um motorista de 50 anos de São Carlos foi vítima de roubo à mão armada na noite desta segunda-feira (16), em um acesso à Rodovia dos Bandeirantes, na região do Jaraguá, na cidade de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 23h30, quando a vítima trafegava com um caminhão e precisou parar no acostamento para ajustar a carga. Nesse momento, dois indivíduos armados com revólver surgiram de um barranco às margens da rodovia e anunciaram o assalto.

Sob grave ameaça, os criminosos levaram um telefone celular e uma carteira contendo documentos pessoais. Após a ação, a dupla fugiu a pé, retornando em direção ao mesmo barranco.

Assim que percebeu que os assaltantes haviam deixado o local, o motorista seguiu viagem até São Carlos, onde reside, e posteriormente procurou a polícia para registrar a ocorrência.

O caso foi registrado como roubo e será investigado pela delegacia responsável pela área dos fatos. Até o momento, ninguém foi preso.

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