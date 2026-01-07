Rodovias da Ecovias Noroeste registram 68 acidentes e quatro mortes nas operações de Natal e Ano Novo

Washington Luís com terceira faixa - Crédito: divulgação

As rodovias administradas pela Ecovias Noroeste Paulista registraram 68 acidentes durante as Operações Especiais de Natal e Ano Novo, realizadas entre 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026. No total, quatro pessoas morreram nos dois períodos, segundo balanço divulgado pela concessionária.

Durante a Operação Especial de Natal, foram contabilizados 34 acidentes, que resultaram em três mortes, além de 41 pessoas feridas e 88 ilesas. Já no período de Ano Novo, também houve 34 acidentes, com uma vítima fatal, 20 feridos e 61 pessoas sem ferimentos.

As ocorrências aconteceram ao longo dos cerca de 600 quilômetros de rodovias sob concessão, incluindo trechos das SP-310 (Washington Luís), SP-326 (Brigadeiro Faria Lima), SP-333 (Dr. Mário Gentil), SP-351, SP-323, entre outras vias da malha viária regional.

Segundo a concessionária, mesmo com o tráfego intenso — mais de 1,4 milhão de veículos nos dois feriados —, o sistema foi monitorado de forma contínua pelo Centro de Controle Operacional (CCO), com apoio de equipes de inspeção, ambulâncias e guinchos para atendimento rápido às ocorrências.

Além dos acidentes, as equipes realizaram 1.300 atendimentos aos usuários, sendo 690 no Natal e 614 no Ano Novo, principalmente por pane mecânica, remoção de veículos e atendimentos clínicos, situações consideradas comuns em períodos de grande fluxo nas estradas.

Leia Também