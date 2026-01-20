ROCAM apreende adolescente com dois mandados de busca e apreensão no São Carlos 8

Crédito: SCA

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por uma equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) na noite desta terça-feira (20), na Rua Durval Santangelo, no bairro São Carlos 8.

De acordo com informações da Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o menor, já conhecido da equipe por possuir mandado de busca e apreensão em seu desfavor. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o adolescente. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de dois mandados judiciais em aberto, relacionados aos crimes de roubo (artigo 157) e furto (artigo 155).

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. Após a elaboração do Registro de Ocorrência (RDO), o menor foi apreendido e encaminhado à Fundação Casa de Araraquara, onde permanece à disposição da Justiça.

