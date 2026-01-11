Residência é invadida e furtada no Jardim Santa Paula

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma residência foi alvo de furto no Jardim Santa Paula, em São Carlos, conforme boletim registrado neste sábado (10), na Polícia Civil. O crime ocorreu em uma casa localizada na Rua José Duarte de Souza, na região do 5º Distrito Policial.

De acordo com o registro, a vítima, um homem de 28 anos, havia se ausentado do imóvel desde o dia 24 de dezembro de 2025 e, ao retornar no dia 4 de janeiro de 2026, por volta das 19h30, encontrou diversos sinais de invasão. A cerca elétrica estava cortada, havia arrombamento nos fundos do imóvel e o miolo da fechadura da porta principal estava estourado. Uma casa localizada nos fundos do terreno, que se encontra abandonada, também foi invadida, com cadeado e fechadura danificados.

Após vistoriar o local, a vítima constatou o furto de um botijão de gás cheio e uma furadeira elétrica da marca Black+Decker. Nenhum suspeito foi identificado até o momento, e o autor do crime permanece desconhecido.

A vítima informou que não presenciou a ação e não soube precisar o dia exato do furto, devido ao período prolongado em que esteve fora da residência. Ele também relatou possuir registros fotográficos dos danos e dos instrumentos supostamente utilizados na invasão, como um alicate e uma chave de pressão, além de solicitar a realização de perícia, já que há vestígios no local.

Leia Também