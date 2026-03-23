Queda de telhado deixa dois trabalhadores feridos em SÃ£o Carlos

CrÃ©dito: SCA

Dois trabalhadores, de 34 e 32 anos, ficaram feridos após a queda de um telhado de aproximadamente quatro metros de altura, na manhã desta segunda-feira, 23, na cidade de São Carlos. O fato aconteceu na Rua Alvarenga Peixoto, no bairro Parque Arnold Schmidt.

Segundo informações, ambos realizavam manutenção no telhado quando uma telha se quebrou, provocando a queda. Um dos trabalhadores caiu de pé e sofreu uma possível fratura no tornozelo. Já o outro caiu de cabeça, apresentando um traumatismo cranioencefálico (TCE) e estava confuso no momento do atendimento.

As vítimas receberam os primeiros socorros por uma equipe de motolância do SAMU. Posteriormente, uma unidade básica do SAMU e a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros realizaram o encaminhamento para a Santa Casa de São Carlos.

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