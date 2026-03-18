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Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga

18 Mar 2026 - 07h41Por Da redaÃ§Ã£o
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Queda de motociclista deixa mulher ferida na Rua Larga - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma queda de moto foi registrada na manhã desta quarta-feira, 18, na Avenida Teixeira de Barros, conhecida como Rua Larga, no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações, uma mulher de 56 anos ficou ferida após escorregar com a motocicleta ao passar sobre uma faixa, devido ao chão molhado. Com a queda, a vítima sofreu trauma nos joelhos, escoriações no braço e trauma no ombro.

A mulher foi atendida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

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