Professor de 40 anos morre apÃ³s passar mal em escola e ser socorrido Ã  UPA

VÃ­tima chegou a ser encaminhada atÃ© a UPA Vila Prado, mas nÃ£o resistiu - CrÃ©dito: arquivo SCA

Um professor de 40 anos morreu após passar mal na manhã desta quarta-feira (18), em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem acordou com dores no peito e sudorese, mas mesmo assim seguiu para o trabalho. Durante o expediente, apresentou piora no quadro de saúde e foi socorrido por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

Na unidade, ele chegou a receber atendimento médico, porém não resistiu e morreu às 11h38.

Ainda segundo o registro policial, havia a informação de que o professor fazia uso de medicação para ansiedade e depressão. O caso foi encaminhado para investigação e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) para apuração da causa da morte.

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