(16) 99963-6036
quinta, 19 de marÃ§o de 2026
Triste

Professor de 40 anos morre apÃ³s passar mal em escola e ser socorrido Ã  UPA

19 Mar 2026 - 09h06Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
VÃ­tima chegou a ser encaminhada atÃ© a UPA Vila Prado, mas nÃ£o resistiu - CrÃ©dito: arquivo SCAVÃ­tima chegou a ser encaminhada atÃ© a UPA Vila Prado, mas nÃ£o resistiu - CrÃ©dito: arquivo SCA

Um professor de 40 anos morreu após passar mal na manhã desta quarta-feira (18), em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem acordou com dores no peito e sudorese, mas mesmo assim seguiu para o trabalho. Durante o expediente, apresentou piora no quadro de saúde e foi socorrido por familiares até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado.

Na unidade, ele chegou a receber atendimento médico, porém não resistiu e morreu às 11h38.

Ainda segundo o registro policial, havia a informação de que o professor fazia uso de medicação para ansiedade e depressão. O caso foi encaminhado para investigação e o corpo levado ao Instituto Médico Legal (IML) para apuração da causa da morte.

Leia TambÃ©m

Homem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas na Vila Marcelino
SeguranÃ§a11h19 - 19 Mar 2026

Homem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas na Vila Marcelino

Procurado por roubo na Bahia Ã© capturado pela ForÃ§a TÃ¡tica
Jockey Club09h22 - 19 Mar 2026

Procurado por roubo na Bahia Ã© capturado pela ForÃ§a TÃ¡tica

Adolescente Ã© agredida por colega em frente a escola em SÃ£o Carlos
Jardim dos Coqueiros08h43 - 19 Mar 2026

Adolescente Ã© agredida por colega em frente a escola em SÃ£o Carlos

Suspeito Ã© preso pela GCM com 31 peÃ§as de bronze furtadas de tÃºmulos no Nossa Senhora do Carmo
SeguranÃ§a07h34 - 19 Mar 2026

Suspeito Ã© preso pela GCM com 31 peÃ§as de bronze furtadas de tÃºmulos no Nossa Senhora do Carmo

Homem procurado por furto Ã© preso pela RPM na Vila Prado
Fora de CirculaÃ§Ã£o01h08 - 19 Mar 2026

Homem procurado por furto Ã© preso pela RPM na Vila Prado

Ãšltimas NotÃ­cias