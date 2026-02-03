Procurado por tráfico de drogas é preso no Jardim Zavaglia

Crédito: SCA

Um homem de 35 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas, foi preso na tarde desta terça-feira (3) em São Carlos.

A abordagem aconteceu na Rua Antônio Carlos Dalla Dea, no bairro Jardim Zavaglia. Equipes da Polícia Militar foram até o endereço para cumprir um mandado de prisão expedido pela Justiça.

No local, os policiais localizaram o procurado no interior do imóvel. Ele foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

