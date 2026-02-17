Procurado por tráfico de drogas é capturado pela PM no Jardim Gonzaga

Viatura PM -

Um homem de 37 anos, procurado pela Justiça por tráfico de drogas (Artigo 33), foi capturado pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira durante patrulhamento pelo bairro Jardim Gonzaga.



De acordo com informações, a equipe realizava policiamento pela Rua Orozimbo Antônio de Soares quando avistou o indivíduo em atitude suspeita e realizou a abordagem. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao realizar consulta de seus dados, foi constatado um mandado de prisão em aberto em seu desfavor pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

