Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Guarda Municipal no Jardim Botafogo

Um homem de 25 anos, procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas, foi capturado na manhã desta terça-feira (20) no bairro Jardim Botafogo.

A abordagem ocorreu na Avenida Tancredo de Almeida Neves, esquina com a Rua Santa Teresa, durante uma operação de saturação realizada pela equipe do Canil da Guarda Municipal. A ação foi intensificada após um furto registrado na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Botafogo no dia anterior.

Durante o patrulhamento, os agentes avistaram o indivíduo carregando um saco de lixo preto, o que despertou suspeita. Ele foi abordado, porém nenhum material ilícito foi localizado em sua posse naquele momento.

Após consulta dos dados pessoais no sistema Muralha Paulista, foi constatado que o homem possuía mandados de prisão em aberto. Conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, foi confirmado que havia dois mandados de prisão contra ele, sendo um expedido pela cidade de Lorena e outro por São Carlos, ambos pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, o indivíduo foi recolhido e encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

