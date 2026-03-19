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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
Jockey Club

Procurado por roubo na Bahia Ã© capturado pela ForÃ§a TÃ¡tica

19 Mar 2026 - 09h22Por Da redaÃ§Ã£o
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ForÃ§a TÃ¡tica - ForÃ§a TÃ¡tica -

Na manhã desta quinta-feira (19), uma equipe da Força Tática realizou a detenção de um homem de 34 anos, procurado pelo crime de roubo (Artigo 157).

A abordagem ocorreu pela Rua Rio São Francisco, no bairro Jockey Club, durante patrulhamento de rotina, quando os policiais avistaram o indivíduo em via pública. A equipe já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, relacionado a um crime ocorrido no estado da Bahia.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o suspeito. No entanto, após consulta, foi confirmado o mandado de prisão em aberto. Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido ao CPJ, onde permaneceu à disposição da Justiça, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

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