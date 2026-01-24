(16) 99963-6036
Antenor Garcia

Procurado por roubo é capturado pela Força Tática

24 Jan 2026 - 06h38Por Da redação
Um homem de 24 anos, procurado pela Justiça pelo crime de roubo (artigo 157 do Código Penal), foi capturado por uma equipe da Força Tática durante patrulhamento no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

A abordagem ocorreu pela Rua Nossa Senhora da Rosa Mística, antiga Rua 4 do Antenor Garcia, onde os policiais já tinham ciência de que o indivíduo possuía mandado de prisão em aberto.

Durante o patrulhamento pelo bairro, a equipe se deparou com o suspeito em via pública e realizou a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. No entanto, ao realizar a consulta dos dados pessoais, foi confirmado que havia mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial civil. Após os procedimentos legais, ele foi recolhido e encaminhado ao Centro de Triagem, permanecendo à disposição da Justiça.

