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quinta, 19 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Procurado por lesÃ£o corporal Ã© capturado em Santa EudÃ³xia

19 Mar 2026 - 16h27Por Jessica Carvalho R
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Procurado por lesÃ£o corporal Ã© capturado em Santa EudÃ³xia - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem de 20 anos, procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal (Artigo 129), foi detido na tarde desta quinta-feira (19), no distrito de Santa Eudóxia.

De acordo com informações, a equipe de policiamento já tinha conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo. Diante disso, os policiais se deslocaram e localizaram o suspeito em sua residência.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, porém, após consulta, foi confirmado o mandado de prisão pelo crime de lesão corporal, com pena de um ano a cumprir.

O indivíduo foi detido e encaminhado ao CPJ de São Carlos, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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