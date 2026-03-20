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sexta, 20 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Procurado por furto Ã© detido pela PolÃ­cia Militar no Centro

20 Mar 2026 - 10h35Por Jessica Carvalho R
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Viatura PM - Viatura PM -

Na manhã desta sexta-feira (20), uma equipe da Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou a detenção de um homem procurado pela Justiça pelo crime de furto (artigo 155), em São Carlos.

De acordo com informações, os policiais da DEJEM (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar) realizavam patrulhamento pela Avenida São Carlos, nas proximidades do cemitério, quando avistaram o indivíduo caminhando pela via. Ao perceber a presença da viatura, ele apresentou comportamento suspeito e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos dados, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem.

O suspeito, de 44 anos, foi detido e encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. Posteriormente, ele foi recolhido ao Centro de Triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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