Procurado por estupro liga para a Polícia e se entrega

Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos, que estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de estupro, foi capturado na noite deste domingo (1º), em uma residência localizada no bairro Vila Lutfalla, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada após o próprio suspeito entrar em contato informando que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e que desejava se entregar. Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o homem no portão da residência.

Durante a abordagem, os agentes realizaram a consulta dos dados pessoais e confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pelo Departamento de Execuções Criminais de Ribeirão Preto, relacionado ao crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal.

Após ser conduzido ao Plantão Policial, foi constatado que o homem deverá cumprir pena de sete anos de prisão em regime semiaberto. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também