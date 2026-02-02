(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
São Carlos

Procurado por estupro liga para a Polícia e se entrega

02 Fev 2026 - 08h45Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos AgoraViatura Plantão Policial - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos, que estava sendo procurado pela Justiça pelo crime de estupro, foi capturado na noite deste domingo (1º), em uma residência localizada no bairro Vila Lutfalla, em São Carlos.

A Polícia Militar foi acionada após o próprio suspeito entrar em contato informando que havia um mandado de prisão em aberto contra ele e que desejava se entregar. Os policiais se deslocaram até o endereço indicado e encontraram o homem no portão da residência.

Durante a abordagem, os agentes realizaram a consulta dos dados pessoais e confirmaram a existência de um mandado de prisão expedido pelo Departamento de Execuções Criminais de Ribeirão Preto, relacionado ao crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal.

Após ser conduzido ao Plantão Policial, foi constatado que o homem deverá cumprir pena de sete anos de prisão em regime semiaberto. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

 

Leia Também

Adolescente esfaqueia padrasto ao defender mãe de agressão em Ibaté
Segurança08h57 - 02 Fev 2026

Adolescente esfaqueia padrasto ao defender mãe de agressão em Ibaté

Suspeito de tentativa de furto é detido pelo TOR na SP-215
Segurança08h49 - 02 Fev 2026

Suspeito de tentativa de furto é detido pelo TOR na SP-215

Homem é vítima de roubo e agressão na rua Antonio Blanco
Segurança08h32 - 02 Fev 2026

Homem é vítima de roubo e agressão na rua Antonio Blanco

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia
Segurança07h59 - 02 Fev 2026

Motociclista fica ferido após colisão traseira no Santa Felícia

Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318
São Carlos 06h27 - 02 Fev 2026

Acidente com caminhão deixa três feridos na SP-318

Últimas Notícias